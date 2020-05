Thelma Assis, vencedora do 'BBB 20', planeja congelar óvulos e adotar

Vencedora do BBB 20, a médica anestesiologista Thelma Assis afirma que quer realizar todos os sonhos que tem com o prêmio de R$ 1,5 milhão no tempo certo. O plano de investir e comprar um apartamento já era conhecido antes de ela virar milionária, mas agora, em entrevista ao Gshow, a paulistana de 35 anos contou que um de seus objetivos é ser mãe e que pretende adotar e congelar os óvulos.

Ela é casada com o fotógrafo Denis Cord há quatro anos e, pela idade, diz estar "chegando no limite", por isso faz planos de preservar a fertilidade por meio do congelamento dos gametas. A técnica permite que, no futuro, as células reprodutivas sejam fecundadas para gerar uma vida.

"Faço planos para ter meus bebês daqui a dois anos no máximo e vou entrar na fila da adoção também", diz. A própria Thelma foi adotada aos três dias de vida pela dona Yara, história que descobriu aos 15 anos após receber uma ligação anônima.

"Para mim, nada mudou quando conversamos", afirma. "Nunca tive vontade de conhecer a minha família biológica ou de buscar questionamento sobre o passado. Virei essa página e não é uma situação que me dói. Estou bem resolvida com essa história", garante.

A entrevista ao portal da Globo foi acompanhada de um ensaio fotográfico em que a médica aparece com ares e roupas de rainha, inclusive sentada em uma cadeira majestosa e usando coroa.