J.K. Rowling anuncia doação de R$ 6,8 milhões para impactados pela covid-19

A autora J.K. Rowling, criadora do universo de Harry Potter, anunciou neste sábado a doação de um milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 6,9 milhões) para organizações não governamentais. O anúncio foi feito no 22º aniversário da Batalha de Hogwarts, evento chave do livro final da saga.

O dia é anualmente celebrado pela autora, que costuma compartilhar curiosidades da história entre seus seguidores na rede social, Twitter. A abordagem, em meio à pandemia de coronavírus, foi diferente: "Vou ser honesta e dizer que não parece certo falar sobre mortes fictícias hoje", afirmou.

So on this anniversary of a great wizarding victory, I'm thinking of the people who're out there doing their jobs to protect us and our way of life. I have 3 key workers in my immediate family, and like all such relatives, I'm torn between pride and anxiety. 2/4

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2020