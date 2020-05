Cultura deve ter prejuízo de R$ 34,5 bilhões em SP, diz secretário

O secretário estadual de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, foi entrevistado na Rádio BandNews FM e falou sobre os impactos da pandemia do coronavírus no setor, um dos primeiros afetados pela crise.

Ele estima que o prejuízo na área cultural do estado chegará a R$ 34,5 bilhões, o que equivale a 1,7% do PIB estadual. "O impacto foi devastador", afirma o secretário.

Leitão falou também sobre a programação do projeto Cultura em Casa, uma das medidas que estão sendo tomadas para que o setor continue produzindo. Desde o mês passado, a pasta oferece diariamente shows, palestras, aulas e visitas virtuais a museus, entre outras atrações, durante a quarentena. A plataforma de vídeo está no site culturaemcasa.com.br.