Tuca Almeida, ex-participante do programa The Voice Kids, é assassinado em Pernambuco

O adolescente Tuca Almeida, de apenas 15 anos, foi morto a tiros nesta quinta-feira (30). O crime ocorreu em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.

Almeida é ex-participante do programa The Voice Kids, da TV Globo, de acordo com informações do Jornal Extra.

Tuca estava em um estabelecimento comercial, quando seis homens entraram atirando. Foram realizados pelo menos 15 disparos. No momento, ele estava acompanhado e não era o alvo.

O caso chocou fãs do cantor, que era apaixonado pela música. Como revelado, a Polícia Civil de Pernambuco segue com as investigações para solucionar o crime.

