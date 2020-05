Rick and Morty é destaque da faixa Adult Swim na Warner Channel

A Warner Channel estreia, a partir desta segunda-feira (4), uma faixa dedicada ao Adult Swim, saudosa sessão das madrugadas da Cartoon Network e que passou também por TBS e iSat. Entre as principais atrações está "Rick and Morty", que estreia sua quarta temporada no Brasil. As outras séries do retorno do Adult Swim são "Final Space", "Robot Chicken" e "Aqua Teen Hunger Force".

Os horários reservados para os adultos fãs de animação são de segunda a quinta-feira, às 23h45. Aos sábados, a partir da 0h30, serão exibidos os novos episódios de "Rick and Morty", seguidos também por "Final Space", "Robot Chicken" e "Aqua Teen Hunger Force"

Saiba mais sobre as séries:

Rick and Morty

Criada por Dan Harmon (da série "Community") e Justin Roiland. Conta a história de Rick, cientista genial, mas sem qualquer traquejo social, que vai morar coma a família da filha e acaba transformando seu neto, o tímido Morty, em seu assistente em expedições em múltiplas dimensões pelo universo.

Final Space

A mais recente da seleção, tem duas temporadas. Gary, um astronauta, é prisioneiro em uma nave espacial e se torna amigo do alienígena Mooncake, que está sendo procurado pelo vilão Lord Comandante. Foi criada por Olan Rogers (The Tennessee Wonder Kid).

Robot Chicken

Em dez temporadas, a animação, criada por Seth Green (ator desde a infância) já é clássica e premiada. Em stop-motion, a série é uma sátira ácida ao modo de vida norte-americano. Um frango é resgatado por um cientista maluco após ser atropelado. O que seria bom, mas o homem mantém sessões de tortura frequentes em que a ave ciborgue tem de assistir horas e horas de programação televisiva de gosto duvidoso.

Aqua Teen Hunger Force

Outro clássico, com dez temporadas, mostra o trio de detetives composto pelos favoritos do fast food: Master Shake (milk shake), Frylock (batata frita) e Meatwad (que assume formas variadas, de hambúrguer a cachorro-quente).