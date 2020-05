Lady Di desafiou a rainha Elizabeth com um exótico vestido vermelho

Lady Di, sem dúvida, deixou um grande legado e, mesmo 22 anos após sua morte, ela continua definindo tendências.

Como revelado pela revista Nueva Mujer, ela também ficou conhecida por quebrar várias regras da realeza britânica, sobre vestimentas.

Ao se casar com o príncipe Charles, a princesa tentou seguir as regras estabelecidas na família real, mas devido às limitações, acabou descumprindo algumas medidas.

Uma das vezes em que Lady Di surpreendeu a realeza foi com esse impressionante look , que não era do agrado da rainha.

A "princesa do povo" desafiou e conquistou a todos neste ousado vestido vermelho comprido, ajustado ao corpo. Confira:

