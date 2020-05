'Central Park': Família deve salvar parque de NY em animação da Apple TV+

A Apple TV+ chegou para competir com outros serviços de streaming com um catálogo, por enquanto, superenxuto, porém de ótima qualidade. Além de surpreender com o recém-lançado documentário dos Beastie Boys, outras pipetas da plataforma são as atrações voltadas aos públicos infanto-juvenil e família, como “Amazing Stories”, “O Fantasma Escrito”, “Snoopy no Espaço”, “Aqui Estamos Nós”, “Helpsters”, e o mais legal de todos esses títulos, “Central Park”.

Nesta divertida e reconfortante animação musical, Owen Tillerman e sua família levam uma vida nada convencional no agitado Central Park de Nova York, onde Owen trabalha como gerente. Ele e sua mulher, a jornalista Paige, criaram os seus filhos no local. Contudo, uma reviravolta toma conta da calmaria quando eles se veem na missão de brecar os planos da herdeira de um hotel da vizinhança, Bitsy Brandenham, e sua assistente, já que a dupla deseja nada menos do que transformar o parque em um conjunto de condomínios.

A série é criada e produzida por Josh Gad e a dupla Loren Bouchard e Nora Smith, de “Bob’s Burgers”, cult do canal FX sobre Bob Belcher e sua família – composta pela esposa e três filhos –, no comando de uma lanchonete de bairro. Ele não se preocupa em oferecer um bom serviço de atendimento ao cliente porque acredita que só o hambúrguer basta.

“Central Park” replica o mesmo senso de humor, inocente e ao mesmo tempo sagaz, de “Bob’s Burguer”, e tem tudo para agradar aos fãs do trabalho de Loren e Nora. A Apple adquiriu os direitos para duas temporadas de 26 episódios. A série estava programada para estrear na noite de abertura do South by Southwest, que precisou ser cancelado devido ao novo coronavírus.