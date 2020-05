Festival Takorama: filmes infantis do mundo inteiro para assistir na web

Animações infantis de todo o mundo podem ser vistas de forma gratuita na web este mês durante o Takorama – Festival Internacional de Filmes para Crianças. São 15 curta-metragens que têm como foco o tema da solidariedade e estão divididos por idade – há opções para 3 anos, 6 anos, 12 anos e 15 anos . As animações infantis foram produzidas em países como Japão, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, Espanha, Dinamarca e Bélgica.

Segundo a organização do evento, o objetivo é incentivar as crianças a descobrir novas histórias e novos universos visuais através dos filmes. A ideia também é que após assisti-los, todos dêem sua opinião, votando em sua animação favorita. “Além da educação cinematográfica e artística, o festival pretende afirmar a dimensão educacional do cinema, posicionando-o em particular ao lado da literatura e da pintura como um recurso capaz de acompanhar e apoiar as atividades pedagógicas”, afirmam os organizadores na página oficial do festival.

Uma das animações infantis, “Shark Attached”, dos Estados Unidos, fala da relação dos serem humanos com os animais a partir da história de um pobre tubarão de estimação. O filme integra a lista voltada a crianças de 6 anos. Já “My Strange Grandfather”, da Rússia, é indicado para a faixa etária dos 9 anos e trata de temas como diferença e exclusão por meio de uma história de amizade entre uma garotinha e seu avô.

Todas as animações fazem parte do catálogo da Associação Films pour Enfants (Filmes para Crianças), que tem o patrocínio da Comissão Nacional Francesa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

