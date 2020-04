A série médica na Netflix que também retrata questões sociais assim como em 'Grey’s Anatomy'

Além dos dramas no hospital e na vida pessoal de seus personagens, a série “Grey’s Anatomy” também aborda questões sociais importantes.

Sobre a mesma premissa, uma série médica disponível na Netflix foge apenas dos casos diários que agitam um hospital e se aprofunda na moral, conflitos de interesses e imperfeições de seus personagens. Trata-se do drama coreano “Life”.

A trama acontece no centro médico da melhor universidade da Coreia, onde os ideais de um médico dedicado aos pacientes entram em conflito com os interesses do novo CEO da instituição.

Com uma temporada de 16 episódios com mais de uma hora de duração, a série descreve as lutas pelo poder e as histórias humanas que ocorrem dentro de um hospital universitário.

Confira o trailer (sem legendas em português):