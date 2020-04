Noel Gallagher lança demo perdida do Oasis e desagrada Liam

A briga pública entre os irmãos Noel e Liam Gallagher, da finada banda Oasis, ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (30). Noel divulgou a demo de uma música inédita, chamada “Don’t Stop…” na quarta (29), mas Liam não ficou muito feliz com o lançamento.

“Oi garoto tofu, se você vai lançar demos antigas, se certifique que eu esteja cantando e que Bonehead (guitarrista da banda) esteja tocando guitarra nelas. Caso contrário, não vale nada”, disse Liam Gallagher em publicação no Twitter.

Oi tofu boy if your gonna release old demos make sure im singing on it and boneheads playing guitar on it if not it’s not worth a wank as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 30, 2020

Ao ouvir a música, Liam fez questão de apontar que não está na gravação. “Tem algo faltando nesse ensopado e é o seu irmão. Não esqueça seu irmão.” No Instagram, ele foi além em resposta a um comentário. “É a única forma de ele continuar relevante, lançando demos do Oasis já que ninguém se importa com suas coisas novas”, afirmou.

Well there’s something missing in this god almighty stew and it’s your brother your brother don’t forget your brother La as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 30, 2020

“Don’t Stop” foi resgatada entre centenas de CDs sem identificação que estavam guardados na casa de Noel. “Se eu não me engano, a única versão dessa música por aí é uma gravação de uma passagem de som em Hong Kong há uns 15 anos. Não sei se ela aconteceu antes da demo, já que não tem data no CD”, contou.

Para quem acha que Liam é o único teimoso, ele mesmo disse recentemente querer uma turnê de retorno do Oasis para celebrar a discografia da banda, mas disse ter sido ignorado por Noel. Ele não descarta reunir os demais membros para shows após o fim da pandemia de coronavírus.