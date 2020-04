Mundo Bita lança releitura de 'O Carimbador Maluco', de Raul Seixas

O primeiro clipe da série Rádio Bita deste ano será lançado nesta sexta-feira, 1, com releitura de O Carimbador Maluco, de Raul Seixas. A faixa, originalmente apresentada no álbum Novo Aeon, de 1975, entrou no repertório das crianças em 1983, com o especial infantil Plunct, Plact, Zuuum. Exibido na televisão, o programa ganhou disco de mesmo nome, gravado por vários intérpretes.

Os fãs de Mundo Bita e de Raul poderão conferir, no YouTube, a saga protagonizada por Bita, Lila, Dan, Tito e Flora para conseguir permissão do Carimbador Maluco e suas ajudantes, que se divertem atrapalhando o início da viagem dos amigos pelo Universo.

Para Chaps Melo, um dos criadores da animação e voz das canções, estimular a conexão entre as gerações é um dos aspectos mais importantes da Rádio Bita: "O Carimbador Maluco ficou marcado na infância das crianças dos anos 70 e 80, mas continua sendo presente e atual. Criar essa ligação e proporcionar que papais e mamães revivam lembranças com os filhos diante de uma nova perspectiva é muito gratificante", conta.

A animação começa com os protagonistas em contagem regressiva para decolar, mas são impedidos por não terem os documentos necessários. Após muitas tentativas para pegar a autorização, eles cativam o Carimbador e conseguem os papéis para seguir viagem.

Os clipes da série Rádio Bita, produzidos em estética toy art, são pensados como pequenas histórias que ilustram as canções, com enredos lúdicos e atrativos para o público infantil. As produções do Mundo Bita também estão disponíveis no Discovery Kids, Netflix, PlayKids, Spotify, Net Now, Prime Video.

Em 2019, a Mr. Plot lançou a Rádio Bita, projeto que faz releituras de grandes clássicos da música brasileira, promovendo o encontro de gerações com muito carinho e afeto.

O vídeo será lançado nesta sexta-feira, 1: