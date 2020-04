Kylie Jenner posta foto com falhas de edição e recebe críticas por padrões de beleza irrealistas

Kylie Jenner vem se mantendo ocupada durante a quarentena postando fotos e fazendo vídeo no TikTok. A celebridade, no entanto, acabou postando uma foto de biquini editada no photoshop com falhas. Ela apagou rapidamente, mas não escapou das críticas.

Muitos criticaram ela por propagar padrões de beleza irrealistas. “Imagine fazer tantas cirurgias para fotografar suas fotos e dizer ao mundo que é natural? Sua principal base de fãs é literalmente adolescentes. Tão triste que as pessoas ainda pensam que podem passar da velha Kylie para a nova Kylie durante a noite sem fazer nada, e ela não pode admitir que fez coisas?”, criticou um internauta.

imagine getting that much surgery to still photoshop your pictures and tell the world it’s natural? Her main fan base is literally teens. So sad that people still think they can go from old Kylie to new Kylie over night w out anything done y can’t she admit to getting stuff done?

— barsin (@barsin72509373) April 29, 2020