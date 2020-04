Hoje é dia de jazz, baby: confira as coletâneas que não podem faltar no seu acervo

Foi em 30 de abril de 2012 que se celebrou pela primeira vez o Dia Internacional do Jazz. A data foi criada pela Unesco para lembrar a importância deste gênero musical e o sua contribuição na promoção de diferentes culturas e povos ao longo da história. Miles Davis, Chet Baker, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, John Coltrane, Louis Armstrong, Edward Ellington e Dizzy Gillespie são alguns dos grandes nomes do jazz. Para marcar a data, indicamos álbuns, livros e mimos que você, fã do gênero musical, não pode deixar de ter. E ainda preparamos uma lista de lives imperdíveis que vão rolar nesta data (vá até o fim da matéria para ver). Confira:

1. I Put A Spell On You, Nina Simone (Disco de Vinil)



I Put a Spell on You é o oitavo álbum de estúdio gravado pela artista musical americana Nina Simone, gravado em Nova Iorque entre 1964 e 1965, e lançado em junho de 1965. É considerado a obra do apogeu da cantora, nome obrigatório em qualquer lista de jazz. A faixa-título, "I Put a Spell on You", alcançou a 23ª posição da Billboard R&B/Hip-Hop Songs. Compre a partir de R$ 221,31.

2. The Final Tour: Miles Davis e John Coltrane (Disco de Vinil)



Os puristas de jazz são praticamente unânimes em afirmar que você precisa ouvir esse suas músicas em disco de vinil com o som original, nada de remasterização e efeitos especiais. Assim, indicamos uma obra que reúne Miles Davis e John Coltrane, dois expoentes do gênero musical. Os artistas estavam implementando suas próprias revoluções no momento em que essas gravações foram feitas e o frisson sônico eletrizante produzido deixaram perplexos os fãs de jazz. Obrigatório. Compre a partir de R$ 138,04.

3. Todo aquele jazz



A crítica literária norte-americana chegou a afirmar que esta obra talvez seja o melhor livro já escrito sobre jazz. Para nossa sorte, o livro já foi traduzido para o português. O autor Geoff Dyer descreve de forma minuciosa os movimentos e descaminhos de artistas como Chet Baker, Duke Ellington, Art Pepper e Thelonious Monk. Compre a partir de R$ 29,50 (e-book).

4. Vitrola Arena



Se você ainda não tem, precisa ter uma "vitrola" ou toca-discos para seus discos. Nossa indicação é um modelo vintage que vai fazer você se sentir nos anos 60. A vantagem é que ela tem a tecnologia do século 21 com conexão Bluetooth permite escutar as músicas armazenadas em celulares, tablets e computadores e entrada USB que reproduz e grava. Além disso, a vitrola possui 3 rotações diferentes, para reproduzir discos de 33 1/3, 45 e 78 RPM. Compre a partir de R$ 499,00.

5. Miniaturas de Instrumentos Musicais



Essa é para quem gosta de decoração. Essas miniaturas de instrumentos musicais você pode deixar fixas na estante de discos, na sala de visitas, no escritório ou colocar no ambiente só para for fazer suas noites de jazz com os amigos (acredite, depois da quarentena isso vai ser possível). Compre a partir de R$ 159,90.

6. Faixa bônus: jazz ao vivo



Tradicionalmente, no Dia Internacional do Jazz acontecem vários eventos para comemorar o estilo musical. Com a pandemia de covid-19 eles se tornaram on line e podem ser vistos em lives em tempo real.

New Orleans Jazz Fest

New Orleans, nos Estados Unidos da América, é reconhecida como a cidade onde nasceu o jazz, associado à luta pela liberdade e à abolição da escravatura. Em anos anteriores, o festival ocorria nos dois fins de semana entre fim de abril e início de maio. Entre as atrações estão artistas consagrados e algumas das maiores promessas do jazz internacional. A partir das 15 até 23 horas, no horário de Brasília. Acesse: WWOZ.

Jazz Day at Home Virtual Global ConcertDevido à pandemia, a 9ª celebração anual do International Jazz Day mundial mudou para um formato virtual em vez de ocorrer como planejado na Cidade do Cabo, na África do Sul. O concerto contará com apresentações de John McLaughlin, Cécile McLorin Salvant, Marcus Miller, Jane Monheit, Alune Wade, John Beasley, Ben Williams, Lizz Wright, John Scofield, Igor Butman, Evgeny Pobozhiy e Youn Sun Nah. , Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves e Joey DeFrancesco, entre outros. A partir das 16 horas, no horário de Brasília. Acesse: YouTube.

Norah Jones

Através de seu Facebook, a cantora tem aparecido ao vivo toda semana na quinta-feira. A pianista, cantora e compositora norte-americana Norah é uma artista premiada cuja carreira foi impulsionada em 2002 com seu álbum de estreia Come Away With Me, um álbum jazz piano com um toque de soul/folk, que obteve um grande êxito vendendo vinte e três milhões de cópias mundialmente. A partir das 17 horas, horário de Brasília. Acesse: Facebook.

Amazon Prime

