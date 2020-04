Britney Spears conta ter causado incêndio na academia de sua casa

Oops, ela fez de novo! A ex-princesa do pop pode andar sumida nos últimos anos, mas cada aparição sua é notícia certa. Britney Spears surgiu em seu Instagram, com roupas de ginástica, e explicou um "pequeno" acidente em sua casa há cerca de seis meses.

Em postagem na ferramenta IGTV, Spears confessou ter causado um incêndio que tomou sua academia caseira. Num cômico tom casual e despreocupado, Britney diz: "Eu tinha acendido duas velas, e é, uma coisa levou a outra, e eu a incendiei".



LEIA MAIS:

Noel Gallagher lança demo perdida do Oasis e desagrada Liam

Série traz relato definitivo sobre carreira de Michael Jordan no Chicago Bulls

Intérprete de sucessos como "Toxic", "Oops I Did It Again", "Hit Me Baby One More Time" e "Womanizer", Britney tem estado ocupada em sua mansão nos Estados Unidos, pintando, malhando e publicando mensagens motivadoras a seus mais de 24 milhões de seguidores.

Na legenda de seu vídeo, Britney dá detalhes sobre o dia do incêndio: "Eu abri a porta da academia e as chamas fizeram BOOM!! Pela graça de Deus, o alarme tocou depois disso e uhuuuul, ninguém ficou ferido".

A estrela também lamentou o fato de ter sido deixada com apenas um espelho de parede, e duas máquinas. "Mas poderia ter sido muito pior, então estou grata".

E, para nossa inspiração, nem mesmo um incêndio pode impedir a cantora de malhar nesta quarentena. "Pssst, eu gosto mais de fazer exercícios ao ar livre, mesmo".