Rihanna aparece sem maquiagem em seu novo tutorial de beleza

Precisando aprender uns novos truques de maquiagem? A Rihanna pode ajudar. A cantora publicou um novo vídeo com dicas para comemorar o lançamento do bronzeador e blush creme Fenty Beauty Cheeks Out.

A cantora ensinou como fazer o O “Summer Fenty Face” que possibilita um aspecto realmente natural. Além disso, pode ser feito em menos de cinco minutos com apenas cinco produtos.

Confira o vídeo da Rihanna