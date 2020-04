Final de 'The Four Brasil' contará com participação de Xuxa em casa

A final do The Four Brasil, apresentado por Xuxa Meneghel, será exibida pela Record TV nesta quarta-feira, 29. O reality show já está gravado, mas a apresentadora vai interagir ao vivo com os jurados e participantes diretamente de sua casa.

No momento, ainda disputam a competição as cantoras Alma Thomas, Thais Kiwi, Ana Clemesha e Grazi Medori. Além delas, cinco novos desafiantes subirão ao palco para tentar desbancá-las e chegar à final.

Para tentar ficar com uma das vagas finalistas, os 'novatos' são avaliados pelos jurados e, caso sejam apovados, participam de uma batalha musical com um dos 'veteranos' para tentar pegar seu lugar no jogo.

Após a redefinição ou manutenção dos finalistas, o vencedor será escolhido por votação popular no site R7 e receberá um prêmio de R$ 300 mil.

O último episódio do The Four Brasil será exibido nesta quarta-feira, 29, às 22h30, na Record TV.