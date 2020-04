Demi Lovato se pronuncia após ser “cancelada” por supostos ataques virtuais a Selena Gomez

Os últimos dias não foram nada fáceis para Demi Lovato. A cantora foi acusada pelos internautas de criar um perfil fake no Instagram para atacar Selena Gomez, o que levou a criação da #DemiIsOverParty no Twitter.

Lovato nunca se pronunciou sobre o caso, mas decidiu falar sobre o fato de ser cancelada durante uma aparição no podcast I Weigh, de Jameela Jamil.

“Fui cancelada tantas vezes que nem consigo contar. A hashtag #DemiIsOverParty, essa coisa toda simplesmente não me afeta mais”, explicou Demi.

"Existem algumas pessoas, se você usou sua segunda e terceira chance com um determinado tópico, você é cancelado e deve permanecer cancelado".

Uma fonte anônima falou ao Us Weekly que “Demi está dizendo às pessoas que a conta não era dela, que é um perfil falso que ela não usa, e as fotos que estavam tirando sarro de Selena eram editadas no photoshop".