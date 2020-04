5 mimos para relembrar o cineasta Alfred Hitchcock falecido em 1980

Há exatos 40 anos, em 29 de abril de 1980, morreu o cineasta inglês Alfred Hitchcock, mestre dos filmes de suspense. Entre suas obras estão clássicos como Janela Indiscreta, O Homem que Sabia Demais, Um Corpo que Cai e, é claro, Psicose. Para relembrar o artista indicamos 5 mimos para você ter em casa. Confira:

1. Poster Retrô de Psicose

Placa de MDF tratada e acabamento em preto. Imagem minimalista do cartaz de lançamento do filme nos anos 60. Uma peça elegante para seu escritório ou home office. Compre a partir de R$ 46,63.

2. Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose

O filme Psicose, de 1960, provocou uma verdadeira comoção junto ao público e se tornou uma das obras mais queridas do mestre do suspense Alfred Hitchcock. A história por trás das câmeras é igualmente fascinante, como narra Stephen Rebello, autor do livro "Alfred Hitchcock e os bastidores de Psicose". Em 2012, o livro deu origem ao filme de "Hitchcock", de Sacha Gervasi, estrelado por Anthony Hopkins, Helen Mirren e Scarlett Johansson. Compre a partir de R$ 17,91 (e-book).

3. Os Pássaros Especial de 50 anos de aniversário [Blu-ray]

A crítica especializada em geral considera o filme Os Pássaros o último grande filme de Hitchcock, rodado em 1963 quando a reputação do diretor estava no auge (foi a produção seguinte do cineasta após o estrondoso sucesso de Psicose). Essa edição comemorativa de Os Pássaros foi remasterizada, inclui cenas extras e pôster. Compre a partir de R$ 69,99.

4. Music To Be Murdered By Alfred Hitchcock

Essa é para quem gosta ou coleciona discos de vinil. O engraçado título "Música para ser assassinado" é apenas uma referência às principais trilhas que marcaram os filmes do cineasta. Compre a partir de R$ 172,67.

5. Alfred Hitchcock Filmographie Complète (Inglês)

A filmografia completa do cineasta para incluir na sua biblioteca ou escritório. Em capa dura, este guia completo traça a vida e a carreira de Hitchcock desde seus primeiros filmes mudos até sua última foto em 1976, Family Plot. Atualizado com novas imagens, o livro combina entradas detalhadas para cada um dos 53 filmes de Hitchcock. Em inglês, mas essencial. Compre a partir de R$ 184,24.