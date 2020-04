As 5 melhores séries que acabaram de estrear na Netflix

Você está procurando uma boa série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções que acabaram de estrear na plataforma de streaming.

A Casa das Flores (3ª temporada)

Nesta comédia de humor ácido, uma matriarca rica se esforça para manter a imagem perfeita da família quando a amante do marido traz à tona segredos surpreendentes.

Fauda (3ª temporada)

Um ex-agente israelense volta à ativa para capturar um combatente palestino que ele achou que tivesse matado, desencadeando uma caótica sucessão de acontecimentos.

Outer Banks

Em uma ilha onde há pobres e ricos, o jovem John B convoca os três melhores amigos para procurarem por um tesouro lendário ligado ao desaparecimento de seu pai.

Ponto Cego (Blindspot, 4ª temporada)

O agente do FBI Kurt Weller segue pistas escondidas nas tatuagens de uma mulher amnésica para desvendar uma conspiração.

O Último Dragão (2ª temporada)

Ele volta de Tóquio ao México para assumir o posto do avô no comando de um cartel. Agora, terá de disputar o controle dos negócios com dois rivais.

