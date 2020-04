Pandemia adia cronograma de filmes da Marvel Studios; veja novas datas

Desta vez nem os super-heróis conseguiram escapar das mudanças de datas por causa do coronavírus. A Disney fez com a Marvel Studios um novo cronograma entre 2021 e 2022 com os tão esperados lançamentos, assim, os estúdios podem ter tempo de continuar produzindo os filmes em segurança.

Mas calma, tem um lado bom! Cinco filmes incríveis chegarão para ver nos cinemas em um mesmo ano, coisa que nunca aconteceu antes… 2022 promete, hein?

E a primeira mudança é o lançamento de “Viúva Negra”, que antes seria em 30 de abril deste ano e foi adiado para 6 de novembro. A segunda ficou para “Os Eternos”, os alienígenas imortais superpoderosos chegam dia 12 de fevereiro de 2021.

Em seguida, o espetacular Homem Aranha e suas proximas quatro estreias também foram jogados para a frente. Começando com Morbius, que conta a história sobre o vilão vampiro do Homem Aranha, que chegaria às telonas em junho deste ano e agora só em 19 de marco do ano que vem.

O segundo filme, “Venom 2”, seria lançado em 2 de outubro e acabou pulando para 25 de junho de 2021. O “Homem Aranha no Aranhaverso 2” deve estrear só em 7 de outubro de 2022 e, por último nesta franquia imensa, o “Homem Aranha 3” com atuação de Tom Holland ia aparecer em 16 de julho de 2021, mas passou para 5 de novembro do ano que vem.

“Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis” – link com o filme do “Homem de Ferro”– conta a história de um grupo de terroristas internacionais que enfrentam Tony Stark. Eles aparecem também no filme “Homem Formiga” em tatuagens em membros da Hydra. Shang Chi é mestre de Kung-Fu e dessa vez terá que enfrentar o grupo terrorista Dez Anéis. Será que ele conseguirá acabar de vez com esses inimigos que perseguem os heróis? Segura o coração que essa superestreia chega 7 de maio de 2021 aos cinemas.

O querido Deus do Trovão vindo do mundo de Asgard traz uma notícia boa em meio a tantos adiamentos. O seu novo filme “Thor: Love and Thunder” foi o único a antecipar em uma semana o lançamento, ficando para o dia 11 de fevereiro de 2022. Obrigado, Thor!

Na sequência temos “Doutor Estranho 2”. O Mago Supremo da Marvel agora tem sua estreia adiada para quase um ano depois do previsto. Ou seja, em vez de sair em maio de 2021 só vai estrear 25 de março de 2022, lembrando que a história do mago caminha lado a lado com a série “Wanda Vusuin”, que pode ser atrasada também para acompanhar o filme.

A décima mudança do novo cronograma vem para a fase quatro da MCU (Marvel Cinematic Universe), dessa vez com o filme “Pantera Negra 2” com estreia prevista para 5 de maio de 2022 (Wakanda, saudades). A Capitã Marvel com seu segundo e tão aguardado filme também ficou mais longe das telonas, só para o dia 7 de julho de 2022.

Novo calendário da Marvel

2020

• Viúva Negra – 6 de novembro

2021

• Os Eternos – 12 de fevereiro

• Morbius – 19 de março

• Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis – 7 de maio

• Venom 2 – 25 de junho

• Homem-Aranha 3 – 5 de novembro

2022

• Thor: Love and Thunder – 11 de fevereiro

• Doutor Estranho no Multiverso da Loucura – 25 de março

• Pantera Negra 2 – 5 de maio

• Capitã Marvel 2 – 7 de julho

• Homem-Aranha no Aranhaverso 2 – 7 de outubro