Cinco fotos inesquecíveis de Lady Di

View this post on Instagram

08 August 1997: Princess Diana visits a rural village in Sarajevo to meet landmine victims and their families, during a trip to Bosnia in support The International Red Cross's campaign against the use of landmines ■ 08 أغسطس 1997: اﻷميرة ديانا تزور قرية نائية في مدينة سراييفو للقاء ضحايا اﻷلغام اﻷرضية وعائلاتهم، وذلك ضمن جولتها الرسمية إلى البوسنة والهرسك لدعم حملة منظمة الصليب اﻷحمر الدولي الرامية إلى منع استخدام اﻷلغام اﻷرضية ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب