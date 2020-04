Thalía entra na febre do TikTok e faz desafio “sem roupa”

Durante a pandemia de coronavírus, Thalía tem sido uma das celebridades mais ativas ao pedir que as pessoas fiquem em casa para evitar mais infecções, o que causou polêmica até no governo mexicano, enquanto ela publicava um vídeo criticando as declarações do presidente.

Mas desta vez, a cantora e atriz causou impacto ao realizar um desafio TikTok sem roupas pedindo às pessoas para não sair de casa. O vídeo faz parte do famoso desafio de quarentena chamado "#pillowchallenge", realizado por várias celebridades, mas, diferentemente deles, Thalía chamou de "#pielmorenapillowchallenge", que já tem 1,7 visualizações.

A cantora de 48 anos cativou dançando seu hit "Skin Brown" e usando apenas um travesseiro, o que surpreendeu seus seguidores, que escreveram milhares de elogios. "O melhor de tudo: EU TE AMO", "Você é super bonita", "Eu amo isso", "Minha linda @thalia eu te amo muito", foram alguns dos comentários que Thalía recebeu de seus seguidores.

Fonte: Publimetro.