Obra de Banksy já revela relação com a pandemia de coronavírus

O Instagram do artista Banksy, cuja identidade é guardada em segredo até hoje, já revela influência da pandemia do covid-19 em sua obra.

Em sua última postagem, é possível ver seus famosos ratos de estêncil correndo dentro do banheiro de sua casa, e não nas ruas das cidades. No post, ele escreveu: "My wife hates it when I work from home" (Minha esposa odeia quando eu trabalho em casa), numa referência à quarentena imposta em quase toda a Europa.

Veja a postagem: