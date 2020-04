Estreias da Netflix: são quase 40 lançamentos nesta semana

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Disponíveis a partir de segunda-feira (27)

Eu Nunca…

Pai em Dose Dupla 2

Disponíveis a partir de terça-feira (29)

Clemência — A História de Cynthia Brown

Cozinhando com Nadiya

Extracurricular

Secreto e Proibido

Três Metros Acima do Céu

Disponíveis a partir de quarta-feira (30)

Biohackers

Drifting Dragons

Floresta de Sangue — Terror Adentro

Gostosas, Lindas & Sexies

Mentiras Perigosas

O Jogo da Vítima

Ricos de Amor

Disponíveis a partir de quinta-feira (1º)

A Serial Killer

All Day and a Night

Batman vs Superman — A Origem da Justiça

Casi Feliz

Cracked Up — A História de Darrell Hammond

Estranhos em Casa

Férias Frustradas

Hollywood

Kong — A Ilha da Caveira

Los Leones

Noite Adentro

Noite sem Fim

O Vendedor de Sonhos

Thomas e seus Amigos — Feira de Novidades

Thomas e seus Amigos — O Futuro Chegou

Thomas e seus Amigos — Visitando a Rainha

Transformers — Cyberverse (2ª temporada)

Você nem Imagina

Disponível a partir de sexta-feira (2)

Lowriders – A Arte nos Carros