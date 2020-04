Daniel fará show especial de Dia das Mães na tela da Band

A Band exibe em comemoração ao Dia das Mães no domingo, 10 de maio, às 15h, um show especial do cantor Daniel. Celebre o amor e a vida nesse dia único, com uma transmissão ao vivo direto da casa do cantor.

O músico ficou conhecido na década de 1990 por fazer parte da dupla sertaneja João Paulo & Daniel ao lado de seu falecido amigo. A transmissão irá contar com músicas do repertório de sua carreira solo e também relembrará os momentos áureos ao lado de João Paulo.

Ele cantará diversos clássicos como Estou Apaixonado, A Loira do Carro Branco, Romaria, Eu Me Amarrei e muitas outras. O programa Especial Dia das Mães vai ao ar no domingo, 10 de maio, às 15h, com a apresentação ao vivo do cantor Daniel.