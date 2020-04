Briga de família: Kourtney faz comentário polêmico sobre reality show das Kardashians

Kourtney Kardashian voltou ao reality show das Kardashians, conhecido como Keeping Up With The Kardashians, que a popularizou com sua família, depois de anunciar que queria se aposentar e até a levou a enfrentar espancamentos com sua irmã Kim.

No entanto, ela afirmou recentemente que é um "ambiente tóxico", incluindo pessoas que os registram em suas casas ou atividades diárias, provocando maior tensão.

Faíscas voam

Originalmente, ela avisou que estava cansada de participar do programa e que preferia dedicar-se a ser mãe, o que também é um trabalho exigente para ela, uma questão que trouxe críticas dos seguidores de sua família.

"Agora estou filmando, talvez, dois dias por semana, porque não quero estar em um ambiente tóxico. Sinto-me muito melhor prestando atenção aos meus filhos, Poosh e às coisas pelas quais estou animado", disse Kourtney Kardashian para a Revista Glamour.

O programa estreou em 2007, e desde então ela fazia parte ao lado de Kim e Khloe Kardashian, Kris, Kylie e Kendall Jenner, retratando aspectos de sua vida diária e milionária.

A modelo e empresária de 40 anos revelou seu desconforto em 26 de março via Twitter quando uma seguidora twittou: “Kourtney Kardashian precisa sair do show! Estou farto de ela não querer filmar ", ao que ela respondeu: "Eu já fiz, tchau".

De fato, no primeiro episódio da nova temporada, Kim e Kourtney se atacam fisicamente no meio de um mal-entendido.

"A estreia da temporada 18 foi ao ar neste domingo no E! É difícil para mim assistir esses dois primeiros episódios, mas é nos momentos mais sombrios que o crescimento acontece. Finalmente tive a coragem de mudar o que não faço mais. Isso trouxe felicidade e colocou meu tempo e energia no que é importante. Escolha a felicidade!”, escreveu Kourtney mais tarde no Instagram.

Fonte: Mariangel Ferrebú / Nueva Mujer.