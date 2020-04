Netflix: 6 séries NADA previsíveis com mulheres intrigantes

Existem cinco séries na Netflix repletas de comédia, drama e suspense com reviravoltas nada previsíveis e mulher intrigantes.

Descubra 6 quais são:

Dead To Me

Duas mulheres estão em um grupo de apoio a pessoas que estão passando pelo luto. No entanto, suas vidas têm muito mais conexão e segredos do que imaginam.

I Am Not Okay with This

Um adolescente experimenta as complexidades do ensino médio, tragédias familiares e sua sexualidade ao descobrir que possui superpoderes.

Marcella

Marcella Summers deixou sua carreira para casar com Jason e começar uma família. Agora, com o fim de seu casamento e longe dos filhos, ela volta a trabalhar no departamento de polícia e se depara com um caso de assassinato que ela já parece conhecer.

Good Girls

As irmãs Beth e Annie e sua melhor amiga Ruby se cansam de seguir as regras e não receber o respeito que merecem. Agora eles se unem para assumir o controle de suas vidas roubando uma loja local.

Unorthodox

Uma jovem deixa um casamento arranjado em Nova York e sai sozinha para Berlim. A história é inspirada no best-seller "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots", de Deborah Feldman, sobre a fuga de uma jovem judia de uma seita religiosa.

Alias ​​Grace

Grace Marks, uma imigrante irlandesa pobre e empregada doméstica no Alto Canadá, é acusada e condenada por um assassinato misterioso em 1843. No entanto, tudo muda quando um médico investiga sua mente e as forças por trás do crime.