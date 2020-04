A minissérie da Netflix recomendada para quem gosta de batalhas históricas como as de 'Vikings'

Entre as séries históricas da Netflix está "Resurrection Ertugrul", uma produção turca que conta a história do período anterior ao estabelecimento do Império Otomano em torno da vida de Ertugrul Gazi, pai do primeiro líder do império.

Quase como uma continuação da trama, a Netflix tem uma minissérie que aborda tudo o que veio depois dessa história. Trata-se de "Ascensão: Império Otomano", que em seis episódios de 45 minutos conta os eventos que definiram o curso da história por séculos.

Reprodução / Netflix

A trama começa quando o sultão otomano Muhammad II embarca em uma campanha épica para tomar Constantinopla, capital do Império Bizantino, hoje conhecida como Istambul.

Misturando drama e documentário, com encenações e historiadores que explicam os eventos da época, a produção turca alcançou nota 8 do IMDb, um dos maiores bancos de dados do mundo do cinema.

Confira o trailer: