'Contágio': o filme que previu com precisão o coronavírus

Contágio é um filme que previu com precisão o coronavírus. Dirigido por Steven Soderbegh e estrelada por Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow e Laurence Fishburne, o filme tem como similaridades diversos fatos.

Por exemplo: Contágio conta a história de um surto que se originou provavelmente de um morcego infectado na China. O vírus no filme e na crise de saúde da vida real em 2020 matou milhões de vítimas. Distanciamento social e desinformação aparecem no filme, como acontecem agora na era do coronavírus.

O portal Entertainment entrevistiou o roteirista Scott Z e questionou se ele achava que "Contágio" previu a pandemia de coronavírus. “A resposta é muito simples, ou seja, quando eu lancei o filme para Steven Soderbergh, eu disse: 'Eu só quero fazer isso se for preciso e com base em fatos, porque eu sabia que estamos em uma era de pandemias"", explicou.