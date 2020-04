A série médica coreana comparada a 'Grey’s Anatomy' que estreia novos episódios na Netflix toda semana

Quando o assunto são as séries médicas, “Grey’s Anatomy” certamente entra na lista como uma das mais conhecidas pelos espectadores. No entanto, o catálogo da Netflix tem um drama médico escondido que é comparado por muitos com a produção da ABC.

Trata-se de “Hospital Playlist”, uma série de televisão sul-coreana que conta a história de cinco médicos que são amigos desde que entraram na faculdade de medicina em 1999.

oi, você gosta de grey's anatomy? assista hospital playlist 🙂 não vai se arrepender https://t.co/c8F7MsqEBj — consult. especial para assuntos de bbb (@allstarazulado) April 24, 2020

A trama, que estreia um novo episódio todas as quintas-feiras na Netflix, ocorre principalmente no Centro Médico Yulje, onde os médicos lidam com casos de vida ou morte, dramas pessoais e também situações cômicas.

Longe das cenas quentes que podem ser vistas em “Grey’s Anatomy”, a série coreana trata os romances com mais leveza e mostra uma relação bonita entre amigos de muito tempo – um elemento que o portal Decider achou parecido ao da sitcom “Friends”.

Confira o trailer (em inglês):