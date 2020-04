Netflix disponibiliza conteúdo especial sobre a história do futebol

Atenção, torcedores. Para divulgar The English Game, a Netflix acaba de publicar um vídeo no qual mostra como eram as competições futebol antes de ser cheio de regras. No conteúdo, é possível ver as referências que a série faz ao passado e como o esporte chegou a ser o que é hoje.

The English Game

Nos anos 1870, dois jogadores de futebol de classes sociais opostas enfrentam dramas pessoais e profissionais para mudar o esporte (e a Inglaterra) para sempre.

