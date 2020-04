Netflix: confira as 3 melhores estreias desta sexta-feira, 24 de abril

“Sextou”! Isso significa que é hora de estourar a pipoca, acomodar-se no sofá ou entre as almofadas da sua cama e dar o play nas estreias da Netflix. Metro Jornal selecionou os três melhores títulos que chegam ao catálogo do serviço de streaming neste 24 de abril.

After Life (2ª temporada)

Devastado pela morte da mulher, um jornalista torna-se frio e distante, numa tentativa de afastar todos os que o querem ajudar.

Love 101

Ao tentarem unir uma professora e um treinador de basquete, quatro jovens problemáticos e uma aluna modelo descobrem a amizade, o amor e a coragem de serem eles mesmos.

Resgate

A difícil missão deste mercenário vira uma transformadora luta pela vida quando ele é enviado a Bangladesh para resgatar o filho sequestrado de um chefão do crime.

Leia também