Khloé Kardashian recebe duras críticas por sua foto antes das suas cirurgias

Não é segredo que Kardashian-Jenner são pessoas que despertam curiosidade de pessoas do mundo todo, mas Khloé Kardashian foi quem mais atraiu atenção devido à impressionante transformação que ela teve ao longo dos anos.

Você ama ou odeia Kardashian-Jenners, mas é inevitável mergulhar na vida de cada uma, especialmente quando elas estão ativas 24 horas por dia, 7 dias por semana nas mídias sociais. Mas é realmente necessário que passemos o mesmo tempo criticando sua aparência?

Com o aniversário recente de Kourtney Kardashian, suas irmãs compartilharam várias fotos do passado, onde elas aparecem juntas, mas os internautas tornaram evidentes as mudanças de Khloé.

A irmã mais nova de Kim sempre foi assombrada por incontáveis rumores, desde especulações sobre não ser filha de Robert Kardashian (pai de Kim, Rob e Kourtney), até o escândalo de infidelidade de Tristan Thompson, pai de sua filha.

Mas o que mais a afeta são os rumores sobre suas cirurgias. Os olhos do mundo estão constantemente em seu corpo.



Mas se não é segredo que elas e muitas outras celebridades recorrem a procedimento estéticos, por que insistir em ser ofensivo e humilhante?

Khloé tem se dedicado a mostrar suas mudanças de um ponto de vista mais positivo, compartilhando exercícios e dicas básicas de alimentação saudável.

Em uma entrevista, Khloe disse: “Eu sempre fui gordinha, costumava aceitar a maneira como as pessoas me definiam”.