Felipe Araújo leva show em casa para a tela da Band nesta sexta

E pode mandar mais sertanejo sim! Nesta sexta-feira (24) o cantor Felipe Araújo fará um show super exclusivo – em sua casinha, claro – a partir das 22h45, para encerrar a semana daquele jeito que todo mundo adora.

A transmissão desse showzaço será feita pela Band, que foi a primeira emissora a transmitir uma live ao vivo na TV aberta (com o show do Léo Santana no final de semana passado). Já deu saudade, né?

Com os hits “Atrasadinha”, “A Mala é Falsa”, “Mentira”, “Chave Cópia”, “Espaçosa Demais” e “Amor da Sua Cama”, o goiano terá a apresentação transmitida simultaneamente no Facebook e YouTube da rádio Band FM. Então já pode aquecer a voz porque não tem como perder uma live dessas.