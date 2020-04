Documentário da Netflix sobre o novo coronavírus ganha trailer; assista

A Netflix divulgou um trailer do episódio da série Explicando que aborda o surgimento do novo coronavírus, as características de uma pandemia e o seu impacto ao redor do mundo. Assista:

O episódio será lançado no serviço de streaming em 26 de abril.

Sinopse

Em 2020, o mundo mudou. Essa série documental explora a pandemia do Coronavírus, os esforços para combatê-lo e como isso afeta nossa saúde mental.

