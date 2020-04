Completamente sem maquiagem, Selena Gomez compartilha mensagem inspiradora

Selena Gomez compartilhou uma foto, no Instagram oficial de sua marca, sem maquiagem e com um pequeno lembrete para si com uma mensagem inspiradora. A cantora de Boyfriend publicou uma foto com um post-it no qual escreveu para si mesma "eu sou o suficiente".

A jornada de amor próprio no qual Selena despertou pode ser compreendida melhor em seu novo álbum “Rare”. Seus versos expressam muito do que ela tem vivido e é uma mensagem para os seus fãs que também precisam de apoio.