Anitta, Ludmilla e mais: as principais lives nacionais do fim de semana

O fim da semana chega e com ele aquela vontade de assistir a uns bons shows, certo? Se ainda está no pique e ansiedade de acompanhar as diversas lives que os artistas preparam pode ficar tranquilo porque só neste fim de semana tem dois festivais, além de shows “soltos” (Ufa, ainda bem).

Para começar, o festival “Ao Vivo Pela Vida” terá lives no Instagram e no YouTube para arrecadar alimentos e ajudar instituições de saúde. Entre esta sexta (24) e domingo (26) serão várias apresentações com a presença de Anitta, Karol Conka e Ludmilla, além de conversas de temas como bem-estar, saúde, música e humor com as artistas Bruna Marquezine, Isis Valverde e Juliana Paes.

Mais informações sobre doações e claro, para ver a programação completinha desse super evento, clique aqui.

Esse não é o único “super” evento não. Em sua sexta edição o #ZiriguidumEmCasa também começa nesta sexta e só acaba domingo, para a felicidade geral.

A ideia do festival surgiu com o objetivo de levar entretenimento e cultura para as pobres almas que estão “presas” em casa e se rendendo ao tédio. E, claro, o projeto também arrecada doações espontâneas para dividir entre os artistas participantes.

O Ziriguidum vai desde samba até eletrônica. Nomes como Paulo Fernandez, Bruna Moraes, Roberta Sá, Caetano Brasil, DJ Scarpa, Claudio Lins, Gustavito, Rogê e Tato do Falamansa animam as transmissões, que serão feitas n os perfis de Instagram de cada artista (com exceção da Roberta de Sá, que fará pelo YouTube).

Ainda bem que são três dias de fim de semana, porque é show que não acaba mais. Inclusive, o tão aguardado Barões da Pisadinha traz aquele forrózinho bom no sábado (25), a partir das 19h, no canal do YouTube.

Logo em seguida, se ainda tive fôlego, muda pro canal da dupla sertaneja Simone e Simaria que elas também prepararam um baita repertório para todos. E como diriam essas duas: chora não, coleguinha! Ainda tem mais.

No sábado ainda rola sertanejo com Rio Negro e Solimões no canal do YouTube da dupla, às 19h.