A série médica cômica que acabou superando 'Grey's Anatomy'

Com a 17ª temporada já confirmada pela ABC, “Grey's Anatomy” continua sendo uma das séries médicas mais conhecidas entre os fãs do gênero. No entanto, uma produção cômica acabou ultrapassando o drama no IMDb, um dos bancos de dados mais relevantes da Internet.

Com 8,3 pontos no IMDd, "Scrubs" ultrapassa os 7,6 de "Grey's Anatomy"!

Reprodução / NBC

Estreada em 2010 na NBC e depois assumida pela ABC, a série seguia o cotidiano de J.D. e seu melhor amigo Turk durante o primeiro ano de ambos como estagiários no Hospital Sacred Heart.

Reprodução / NBC

Equilibrando humor, drama e lições de vida – já que o final de cada episódio conta uma pequena moral filosófica – a produção entregou oito temporadas e contou com nomes como Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalcke.

Confira um vídeo com alguns momentos da série: