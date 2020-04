'Red Dead Redemption 2' chega ao Xbox Game Pass em maio

Um dos principais lançamentos de 2018, "Red Dead Redemption 2" chega aos assinantes do Xbox Game Pass para consoles no dia 7 de maio. O título da Rockstar Games venceu quatro das oito indicações ao The Game Awards do ano retrasado e tem quase 30 milhões de cópias vendidas.

A história do jogo se passa antes dos acontecimentos de "Red Dead Redemption", clássico da geração passada. O jogador controla Arthur Morgan, membro da gangue Van der Linde, em um cenário de velho oeste no começo do século 20. A trama é repleta de ação, disputas com a polícia e caçadores de recompensa, além de conflitos internos.

Os assinantes do Xbox Game Pass para consoles terão acesso ao jogo completo, com o modo história e o Red Dead Online, em que jogadores podem explorar o mundo juntos caçando bandidos por recompensas, cometendo crimes e reunindo objetos colecionáveis.

O Xbox Game Pass custa R$ 29 por mês, com acesso ilimitado a mais de 100 jogos, incluindo todos os jogos exclusivos da Microsoft desta geração, como Gears 5 e Forza Horizon 4. Por R$ 40, é possível assinar a versão para console e PC e ter acesso ao Xbox Live Gold, para jogar online.