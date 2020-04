Novo álbum de Lady Gaga traz parcerias com Elton John e Ariana Grande

Lady Gaga revelou nesta quarta-feira, 22, a lista de músicas que farão parte de seu próximo álbum, Chromatica, que incluirá parcerias com Elton John, Ariana Grande e a banda de K-pop Blackpink. O álbum deveria ser lançado em abril deste ano, mas teve que ser adiado devido à pandemia de Covid-19.

O anúncio das músicas veio horas depois que a rede de supermercados Target, uma das mais importantes dos Estados Unidos, publicou em seu site todos os títulos das músicas sem aviso prévio, o que chamou a atenção dos fãs.

A canção de Gaga com Elton John será a faixa 14 do álbum, chamada Sine From Above, enquanto a colaboração com Ariana Grande será a quarta, Rain on Me. Sour Candy, a faixa 10, é o título da música gravada com Blackpink. Além disso, merece destaque a existência de três composições com o nome do álbum, Chromatica, distribuídas no início, meio e fim do álbum como partes "I", "II" e "III".

A estrela pop americana anunciou há algumas semanas a decisão de adiar o lançamento do álbum por causa do novo coronavírus. Segundo a artista, o disco chegaria acompanhado de muitas surpresas, como um show secreto no Coachella, festival remarcado para o segundo semestre também por causa da pandemia mundial.

"Este é um momento agitado e assustador para todos nós, e ainda que eu acredite que a arte é uma das coisas mais fortes que temos para nos trazer alegria e cura em momentos como este, eu simplesmente não acho certo lançar este álbum com tudo que está acontecendo durante esta pandemia global", justificou a intérprete de sucessos como Poker Face, Bad Romance e Born This Way.

O primeiro single de Chromatica, chamado Stupid Love, foi lançado no final de fevereiro como a primeira música original que Gaga lançou – exceto pelas composições para o filme Nasce Uma Estrela – desde o álbum Joanne, de 2016, e a primeira música completamente pop desde que lançou Artpop em 2013.

Durante a quarentena do coronavírus, a artista produziu em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a série de shows chamada One World: Together At Home ("Um Mundo: Todos em casa").

Nela, artistas e bandas como Rolling Stones, Maluma, Jennifer Lopez, Paul McCartney e Stevie Wonder, entre outros, se apresentaram de suas casas e ajudaram a arrecadar mais de US$ 127 milhões para ajudar no combate à crise sanitária.