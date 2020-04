Tudo o que sabemos sobre a quinta temporada de La Casa de Papel: data de lançamento, sinopse e elenco

A quinta temporada de La Casa de Papel, sem dúvida, já é muito aguardada. Por isso, o Metro Jornal decidiu investigar algumas informações para os seus leitores. Aqui está tudo o que sabemos, até o momento, sobre os próximos episódios da série.

Data de lançamento

A data de lançamento da quinta temporada de La Casa de Papel deve ocorrer no início de 2021. Isso porque a velocidade de gravação da série tem aumentado.

Entre as temporadas 3 e 4 houve um tempo de nove meses e acredita-se que a continuação siga nesse ritmo. Contudo, há o problema do Coronavírus paralisando todas as produções nacionais e internacionais.

Sinopse da parte 5

Não há nenhuma informação oficial sobre a quinta temporada, mas sabemos que a quarta temporada deixou muitas perguntas como: O que acontecerá com a inspetora Sierra depois que ela se tornar uma fugitiva? Como vai a turma do Banco de Espanha? Quais são os planos do professor?

Elenca da quinta temporada

Ao que tudo indica podemos continuar assistindo La Casa de Papel com Álvaro Morte como 'O Professor'; Najwa Nimri como Alicia Sierra; Itziar Ituño como 'Lisboa'; Úrsula Corberó como 'Tokio'; Miguel Herrán como 'Río'; Jaime Lorente como 'Denver'; Esther Acebo como 'Estocolmo'; Rodrigo de la Serna como 'Palermo'; Belén Cuesta como 'Manila'.

