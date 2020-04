Uma das séries mais vistas na Netflix pelos brasileiros em 2019, Sintonia é uma produção nacional que agradou muitos. Por isso, os fãs querem saber quando sairá a segunda temporada de Sintonia.

A segunda parte já está confirmada e deve ser lançada ainda este ano. A temporada contará com seis episódios de 45 minutos, com direção geral de Konrad Dantas, o Kondzilla.

"Superamos as expectativas na primeira temporada e fizemos a série brasileira mais popular de 2019 da Netflix, com o desafio de seguir apenas o nosso coração. Na segunda temporada além do nosso amor pela arte, também vamos somar a energia de todo público que se sentiu representado pela série e está aguardando algo maior ainda", disse Kondzilla.