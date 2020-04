Jon Bon Jovi faz live e revela nova música nesta quarta (22)

O vocalista Jon Bon Jovi vai realizar uma live em apoio às vítimas do novo coronavírus nesta quarta-feira (22). O evento foi intitulado Jersey 4 Jersey e reúne artistas do estado natal do cantor, Nova Jersey, um dos mais afetados pela pandemia nos Estados Unidos.

Participam da live Bruce Springsteen, Tony Bennett, Jon Stewart, Charlie Puth, Danny DeVito, Whoopi Goldberg, SZA, Saquon Barkley e Chelsea Handler.

Bon Jovi também anunciou que vai lançar uma nova música durante a transmissão, "Do What You Can", composta em parceria com os fãs nas redes sociais.

A live será transmitida a partir das 20h (horário de Brasília) pela Apple TV, no canal ABC e nas redes sociais.