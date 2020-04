Kylie Jenner revela o que come diariamente e, ao que tudo indica, não é nada saudável

Kylie Jenner revelou em um vídeo para a revista Harper's Bazaar tudo o que ela come diariamente e chocou a internet.

Café da manhã

Todos os dias pela manhã, Kylie bebe uma bela xícara de caldo de ossos com lavanda e limão. As vezes ela também toma suco de aipo fresquinho.

Na verdade, Kylie revelou que o caldo de ossos não é apenas uma bebida matinal – ela passa o tempo todo tomando goles e pode chegar a tomar pelo menos duas jarras de caldo por dia.

Almoço

Kylie revelou que não consegue comer a mesma coisa no almoço todos os dias. No entanto, geralmente ela prepara algo como frango com limão e legumes, tacos ou pede uma daquelas saladas gigantes.

Contudo, ela destacou que sua comida favorita quando não está seguindo a dieta é a da In-N-Out (rede de fast-food dos EUA).

Janta

Atenção: as próximas linhas não as saudáveis. Kylie revelou seu truque para diminuir o apetite noturno – ela come algumas fatias de maçã.