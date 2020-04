Final do BBB 20 pode ter participação de Dua Lipa

Você já deve ter visto pelo menos um vídeo da coreografia dos participantes do Big Brother Brasil 2020 ao som de "Don't Start Now", da Dua Lipa. Nesta quarta-feira (22), o diretor do reality show, Boninho, afirmou que a cantora vai aparecer na final do programa, marcada para segunda-feira (27).

Em sua conta do Instagram, Boninho respondeu ao comentário de uma seguidora, que pediu que Dua Lipa cantasse músicas na final do BBB20. "Ela vai aparecer", escreveu o diretor.

Veja também:

Kylie Jenner revela o que come diariamente e, ao que tudo indica, não é nada saudável

Os signos do zodíaco que podem ter fortes conflitos no relacionamento

Tudo começou quando Manu Gavassi fez a coreografia em uma das festas do programa. O momento viralizou nas redes sociais e, a partir disso, os outros participantes começaram a dançar o hit da cantora em todas as festas. Um dos vídeos chegou até Dua Lipa, que retuitou a publicação do BBB20.