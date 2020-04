Bárbara Borges raspa o cabelo na quarentena durante pandemia do novo coronavírus

View this post on Instagram

Uma nova versão minha nasceu ontem dia 20/04/2020. Conectada com o movimento da minha alma nessa existência. Conectada com meu coração para aprofundar no estudo de mim mesma, no meu autoconhecimento. Desapegar. Deixar ir. Eu precisava viver essa experiência. Atravessar do medo para a confiança. Romper com o medo de rejeição, das críticas e julgamentos, meus e alheios, e viver o meu sim pra mim, pro que faz sentindo pra mim nesse momento. Impermanência. Renovação. Coragem pra ser eu sempre. Simplesmente SER. Esse post é sobre mim mas quem sabe ele possa ser uma inspiração pra você se escolher sempre, ser você sempre. Manisfestar sua presença pelo seu bem e pelo bem coletivo. Assim como eu me inspiro em tantas pessoas também. Não há apenas um caminho, existem muitos, e existe o seu…e ele é todinho seu, aproveite, divirta-se!! A vida é um presente Divino. Graças a Deus! Graças as Deusas! Tudo mudou quando eu mudei por dentro🙏🏼💛🙏🏼