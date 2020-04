As séries médicas mais reais, de acordo com especialistas

As séries médicas com tramas que envolvem diagnósticos impressionantes, hospitais e até humor fazem sucesso entre os espectadores há tempos. Pensando nisso, o portal Insider conversou com médicos e enfermeiros para descobrir quais programas deste tipo são mais parecidos com a realidade.

Descubra quais foram as notas (de 0 a 10) dadas às produções mais famosas:

House

Precisão médica: 9.5 / 10

O problemático House é um médico brilhante, mas também irônico, mal-humorado e rude com todos ao seu redor. No entanto, ele é a única esperança para pacientes que sofrem de doenças estranhas que somente ele pode diagnosticar.

Scrubs

Precisão médica: 8/10

Misturando humor, drama e lições de vida, esta série segue as aventuras de J.D. e seu melhor amigo Turk durante o primeiro ano de estágio no Sacred Heart Hospital.

ER

Precisão Médica: 7/10

A emergência diária de um hospital público de Chicago, vista da perspectiva dos médicos e enfermeiros que trabalham lá.

The Good Doctor

Precisão médica: 6/10

A série é estrelada pelo jovem médico Shaun Murphy, um cirurgião que foi diagnosticado com autismo e síndrome de Savant e precisa desafiar seus próprios limites quando começa a trabalhar em um grande hospital.

Nurse Jackie

Precisão médica: 6/10

Jackie é uma das enfermeiras pacientes mais dedicadas do hospital em que trabalha. No entanto, entre os casos, você muitas vezes precisa ignorar as regras do conselho e do hospital.

General Hospital

Precisão médica: 5/10

A série médica estreou em 1963 e continua até hoje, 47 anos depois, resultando em surpreendentes 12.000 episódios. Durante esse período, a série ganhou dezenas de prêmios Emmy.

Grey's Anatomy

Precisão médica: 4/10

Estrelando a Dra. Meredith Gray, a série se concentra nela e em seus colegas internos: Cristina, Izzie, George e Alex, mostrando sua vida amorosa e as dificuldades que enfrentam no trabalho.

Private Practice

Precisão médica: 4/10

Esta produção conta a história do retorno da Dra. Addison Montgomery a Los Angeles depois de se separar de Derek. Além de frequentar uma clínica particular, ela também está disposta a iniciar uma nova família, tentando engravidar.

The Resident

Precisão médica: 3.5 / 10

O residente segue a história de Conrad Hawkins, um médico residente que tem um relacionamento com a enfermeira Nicolette. A série começa no primeiro dia de trabalho do idealista Dvon Pravesh, que está sob a supervisão do rígido Hawkins, que mostrará o lado bom e ruim da medicina moderna.

Nip Tuck

Precisão médica: 3/10

A série gira em torno dos cirurgiões plásticos Sean McNamara e Christian Troy, amigos e parceiros de uma grande clínica de cirurgia em Hollywood.