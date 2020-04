Capas de álbuns ganham releituras com personagem de 'Animal Crossing'

O período de isolamento social mantém milhões de pessoas em casa e, ao mesmo tempo, cuidando de uma ilha paradisíaca. Isso só é possível graças ao jogo "Animal Crossing: New Horizons", lançado pela Nintendo no mês passado para o Switch e que virou o escape perfeito da quarentena.

De acordo com o NPD Group (empresa americana de pesquisa de mercado), o mercado de videogames movimentou 1,6 bilhão de dólares no mês de março apenas nos Estados Unidos – melhor resultado para o mês desde 2008. O relatório aponta que o último título da franquia de simulação social foi o principal fator para o resultado do mês.

O sucesso do jogo, por sua vez, é estimulado pela temática em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Afinal, no momento em que é importante não sair de casa, a possibilidade de explorar e personalizar uma ilha e visitar amigos em seus territórios é muito bem vinda.

Nas redes sociais, "Animal Crossing" já é conhecido pelos memes, principalmente envolvendo Tom Nook, um dos personagens centrais e responsável por cobrar taxas e impostos por… bem, qualquer coisa. Com "New Horizons", outro animal ganhou os holofotes (literalmente) e tem ganhado diversas homenagens.

Estamos falando, claro, de K.K. Slider, o cão que começou como um amador e se tornou uma grande estrela. No primeiro título da série, de 2001, ele aceitava pedidos de músicas na praça da cidade. Agora, como artista renomado, ele é disputado, sendo um grande objetivo do jogo trazê-lo para se apresentar na ilha.

A fama só seria possível com muito trabalho. No Twitter, usuários compartilham ilustrações de capas de álbuns famosos recriados como se fossem lançamentos de K.K. Slider. A moda começou lá fora, mas muitos discos brasileiros também ganharam versões com o animal. Confira algumas (tem de Nirvana a Belo!).

Nirvana

Seeing folks doing the KK Slider Album covers… I had to get in on that action. Here's some Nirvana. (posted it twice so the crop doesn't kill it) #ACNH #kkslideralbumredraw pic.twitter.com/G7s4KB69BE — H0lyhandgrenade (@h0lysarthole) April 21, 2020

Lady Gaga

kk slider album cover redraw / joanne pic.twitter.com/UitJQTQsaI — lais (@laislibe) April 20, 2020

Avril Lavigne

I was like man what should I do today besides draw a kk slider album and then did nothing else pic.twitter.com/AO2MBOujHb — emiett (@EmiettScribbles) April 20, 2020

Fall Out Boy

jumping on the kk slider album art bandwagon pic.twitter.com/03BM270C5w — 𝗱𝗷 (@fffef0) April 20, 2020

David Bowie

Gorillaz

K.K. Slider and his gang are ready to FEEL GOOD. (Based on the tag started by @ajemtattoo where you draw a K.K. album based on a real group! Amazing concept!)#AnimalCrossingNewHorizons #kkslider #ACNH pic.twitter.com/GsJOMQYpUr — ZeTrystan (@SnailSyrup) April 21, 2020

Blur

Wanted to give it a shot to the KK slider album thing pic.twitter.com/3zsEf1zgXx — Tanuki enthusiast (@kemafili) April 20, 2020

Talking Heads

THE NAME OF THIS BAND IS K.K. HEADS talking heads is my fav band of all time so i had to draw one of their best albums for a kk slider album redraw! pic.twitter.com/zxPUUfUUVE — 🌟A🌟 (@GUMB4LL_CH4RM) April 20, 2020

The Weekend

i love the kk slider album meme so much so i HAD TO #acnh #kkslider pic.twitter.com/44eCY9tOiJ — goob (@lemongaab) April 20, 2020

Belo

pic.twitter.com/IXkWe4ZyLu — matheus mendes ⭐ sorteio no fixado ⭐ (@mthsmnds) April 21, 2020

Marcos Valle

KKKKKKKKKK SLIDER pic.twitter.com/LULgKhci2x — matheus mendes ⭐ sorteio no fixado ⭐ (@mthsmnds) April 21, 2020

Chico Buarque

Cartola

entrei na onda e fiz o K.K. Slider mandando um CARTOLAO #AnimalCrossingNewHorizons #kkslider pic.twitter.com/5D1C55AlrL — tucas (@tucaas) April 21, 2020

Xuxa

Seu Jorge

KK SLIDER É AMIGO DA MINHA MULHER pic.twitter.com/zhEDz1yGKU — VH Hayan ⚡ SORTEIO NO FIXADO ⚡ (@VH_Hayan) April 21, 2020

Jorge Ben

Pabllo Vittar