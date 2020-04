La Casa de Papel: criador confessa que foi pressionado para eliminar um personagem

Alex Pina, criador de La Casa de Papel, garantiu no documentário sobre a série na Netflix que foi pressionada para eliminar Berlim, um dos personagens mais queridos. "Esse personagem não se encaixa nos nossos tempos. Você deve removê-lo da série", falaram para ele.

O escritor disse que não tinha intenção de fazê-lo. “Ele é misógino, narcisista e psicopata de muitas maneiras diferentes. Mas podemos ter esse personagem na série e o público decidirá livremente, certo? Se a televisão é suave, é chata, porque menos coisas acontecem. O público quer que as coisas aconteçam, e não há nada melhor do que um vilão com quem você pode simpatizar”, enfatizou.

