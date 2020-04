Kylie Jenner foi fotografada sem maquiagem e aparece irreconhecível

Kylie Jenner foi fotografada neste domingo (19) enquanto estava quebrando a quarentena por Covid-19 e apareceu totalmente irreconhecível.

A socialite de 22 anos foi pega por paparazzi sem maquiagem ou extensões enquanto visitava sua amiga Stassie Karanikolaou em sua casa em Beverly Hills.

The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F — B. Velvet (@BeyonceLeague) April 20, 2020

Nas imagens, divulgadas pelo Daily Mail, Jenner pode ser vista sem os habituais cabelos compridos ou contornos faciais enquanto usava um confortável moletom pastel e um conjunto de calça e gravata.

Da mesma forma, ela deixou seus calçados e meias completamente esquecidos, e teve que andar descalça até o Mercedes G-Wagon estacionado em frente à casa da melhor amiga.

Nos cartões postais, Kylie também é exibida com um sorriso largo e um saco de batatas fritas debaixo do braço enquanto se despede de Karanikolaou no olhar simples que está longe do aspecto que ela normalmente possui nas redes sociais.

"Esses cosméticos fazem maravilhas", "Quem é esse?" e " Por que ela está com os pés descalços, minha deusa?", foram algumas reações às fotos chocantes no Twitter.

Fonte: María Fuenmayor / Publimetro.